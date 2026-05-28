Di Rosa vicesindaco di Alonge? Sodano: “la sua lotta finisce per una poltrona”

“Apprendo dell’accordo politico che Dino Alonge ha stretto con uno dei candidati sindaco. Non ci stupiamo: sapevamo che, pur di provare a batterci, sarebbero arrivati a fare ciò che era impossibile immaginare, una giravolta senza precedenti. Con la strategia che stanno mettendo in atto, la città sta capendo che il nostro era il solo progetto in piena discontinuità con chi ha rubato il futuro e i sogni a questa città”. Lo afferma il candidato sindaco di Agrigento, Michele Sodano. “Chiediamo pubblicamente scusa, noi al posto del candidato Di Rosa, agli oltre 3 mila elettori che lo hanno votato credendo di ipotecare chi ha distrutto Agrigento. Fino a qualche giorno fa il mostro da abbattere era Di Mauro, e oggi ci si mette al suo fianco? Davvero coerenza e rigore morale si possono perdere in appena quattro giorni dal voto? Guardiamo avanti con la consapevolezza che il nostro era e resta il solo progetto politico capace di scrivere una nuova pagina per Agrigento, fatta di sviluppo, etica e rinnovamento della classe dirigente. Per questa ragione lanciamo un appello a tutti i cittadini liberi, compresi coloro che hanno votato Di Rosa: sosteneteci, perché dimostreremo di poter restituire dignità e costruire insieme il futuro della nostra città”, ha concluso il candidato sindaco Michele Sodano.