Politica

Siculiana, due nuovi ingressi nel partito Forza Italia

Nel motivare l’adesione, Palermo e Lo Giudice dichiarano di "riconoscersi nelle posizioni politiche dell’onorevole Riccardo Gallo"

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

La neo eletta consigliere comunale a Siculiana, Alessia Palermo, e Pasquale Lo Giudice, primo dei non eletti alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, transitano dal gruppo “Sikania” a Forza Italia.

I due esponenti spiegano che la scelta nasce dalla volontà di intraprendere un percorso politico-amministrativo stabile e strutturato, orientato all’interesse della comunità di Siculiana e al sostegno dell’azione del sindaco Peppe Zambito.

Nel motivare l’adesione, Palermo e Lo Giudice dichiarano di “riconoscersi nelle posizioni politiche dell’onorevole Riccardo Gallo, riferimento del partito sul territorio, e di condividere l’impostazione amministrativa e programmatica espressa da Forza Italia, incentrata su pragmatismo, dialogo istituzionale e attenzione alle esigenze locali”.

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