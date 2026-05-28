Siculiana, due nuovi ingressi nel partito Forza Italia

La neo eletta consigliere comunale a Siculiana, Alessia Palermo, e Pasquale Lo Giudice, primo dei non eletti alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, transitano dal gruppo “Sikania” a Forza Italia.

I due esponenti spiegano che la scelta nasce dalla volontà di intraprendere un percorso politico-amministrativo stabile e strutturato, orientato all’interesse della comunità di Siculiana e al sostegno dell’azione del sindaco Peppe Zambito.

Nel motivare l’adesione, Palermo e Lo Giudice dichiarano di “riconoscersi nelle posizioni politiche dell’onorevole Riccardo Gallo, riferimento del partito sul territorio, e di condividere l’impostazione amministrativa e programmatica espressa da Forza Italia, incentrata su pragmatismo, dialogo istituzionale e attenzione alle esigenze locali”.