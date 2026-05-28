Agrigento

Alonge e Di Rosa firmano il patto di pacificazione: “Uniti per il bene della Città”

L'apparentamento è avvenuto: Giuseppe Di Rosa è entrato ufficialmente nella squadra di Dino Alonge e sarà, in caso di elezione, Vicesindaco di Agrigento.

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda

L’apparentamento è avvenuto: Giuseppe Di Rosa è entrato ufficialmente nella squadra di Dino Alonge e sarà, in caso di elezione, Vicesindaco di Agrigento. Un comizio che Alonge ha tenuto all’interno del comitato di Di Rosa e che non ha risparmiato Michele Sodano – senza storia, nè moglie, nè figli – con Di Rosa che concordava su tutta la linea. “Io non amo le poltrone .. io voglio lavorare per i cittadini per amore dei cittadini. Oggi abbiamo una prospettiva noi del centrodestra, abbiamo 19 consiglieri comunali… noi abbiamo vinto le elezioni, la governabilità della città non si può governare con 19 all’opposizione.

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