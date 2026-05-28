Sciacca, incastrata dalle telecamere E-Killer: nutre gli animali ma abbandona i rifiuti, denunciata

Non si ferma la linea dura del Comune di Sciacca contro l’inciviltà e il degrado ambientale. La Polizia Locale, sfruttando l’efficacia delle telecamere “E-Killer” posizionate strategicamente dall’Amministrazione Comunale nei punti più critici del territorio, ha messo a segno l’ennesimo colpo contro i furbetti del sacchetto. Questa volta, l’operazione ha portato alla luce un paradosso grottesco in contrada Muciare, un’area già pesantemente colpita in passato dal fenomeno dei depositi incontrollati.

I dettagli emersi dai controlli effettuati dalla sezione Controllo del Territorio delineano una vicenda a dir poco singolare. Una donna era solita recarsi regolarmente nella zona con il nobile intento di portare del cibo agli animali randagi. Tuttavia, i filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno registrato anche un’altra e ben meno nobile abitudine: contestualmente al nutrimento degli animali, la signora abbandonava sul posto sacchetti colmi di rifiuti di ogni genere.

Le immagini ad alta definizione non hanno lasciato spazio a dubbi, spingendo gli agenti della Polizia Locale a far scattare provvedimenti pesantissimi. Per la donna è scattata immediatamente la denuncia all’Autorità Giudiziaria. In virtù delle recenti e più stringenti normative che puniscono severamente i reati ambientali, gli operatori hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto e l’abbandono dei rifiuti.

La reazione delle istituzioni locali non si è fatta attendere, esprimendo un fermo dissenso per l’accaduto. Il sindaco Fabio Termine e l’assessore all’Ambiente Salvino Patti hanno commentato duramente l’episodio, sottolineando come l’attenzione per gli animali non possa in alcun modo giustificare gesti criminali di questo tipo, poiché rispettare gli animali significa innanzitutto rispettare il luogo in cui vivono. I due amministratori hanno poi ricordato alla cittadinanza che abbandonare i rifiuti oggi costituisce un reato penale che comporta conseguenze gravissime, preannunciando che i controlli sul territorio non solo continueranno, ma saranno ulteriormente intensificati.

La gravità del gesto appare ancora più evidente se si considera la storia recente della zona interessata. Proprio alla fine del 2025, contrada Muciare era stata teatro di una maxi bonifica ambientale, un intervento massiccio che aveva permesso la rimozione di tonnellate di spazzatura accumulata nel tempo. Un’operazione enorme sostenuta con risorse pubbliche e con il sacrificio dell’intera collettività, uno sforzo che l’amministrazione non intende vedere vanificato dal comportamento indegno di pochi soggetti. Per ripristinare il decoro violato, i vertici del Comune hanno già annunciato che nei prossimi giorni verrà predisposta una nuova bonifica dell’area, ribadendo la ferma volontà di difendere la bellezza e la fragilità di Sciacca da chiunque continui a trattarla come una discarica a cielo aperto.