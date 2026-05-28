Incontro tra i vertici dell’Inps e della Camera di commercio di Agrigento

Il direttore provinciale dell’INPS di Agrigento, Paolo Magrì, accompagnato dal dirigente Alessandro Farruggia, si è recato in visita istituzionale presso la Camera di Commercio di Agrigento, dove è stato accolto dal commissario straordinario Giuseppe Termine e dal segretario generale Gianfranco Latino.

Nel corso del cordiale e proficuo incontro di lavoro sono state affrontate le principali dinamiche economiche e sociali del territorio agrigentino, con particolare attenzione ai temi del lavoro, della tutela sociale, del sostegno alle imprese e delle prospettive di crescita e sviluppo della provincia. Ampio spazio è stato dedicato anche al confronto sulle criticità che interessano il tessuto produttivo locale, sulle opportunità legate agli investimenti e alla valorizzazione delle risorse territoriali, nonché sulla necessità di rafforzare i servizi rivolti a cittadini, lavoratori e sistema imprenditoriale.

Nel corso dell’incontro è emersa una piena condivisione sull’importanza del dialogo e della cooperazione tra istituzioni, considerati elementi fondamentali per accompagnare i processi di sviluppo economico e sociale del territorio e per garantire risposte sempre più efficaci alle esigenze della comunità. Da entrambe le parti è stata quindi ribadita la massima disponibilità a consolidare la collaborazione istituzionale tra INPS e Camera di Commercio, promuovendo iniziative comuni, momenti di confronto e percorsi condivisi finalizzati al sostegno del sistema economico locale, della legalità e dell’occupazione regolare.