Agrigento

Incontro tra i vertici dell’Inps e della Camera di commercio di Agrigento

Sono state affrontate le principali dinamiche economiche e sociali del territorio agrigentino, con particolare attenzione ai temi del lavoro

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Il direttore provinciale dell’INPS di Agrigento, Paolo Magrì, accompagnato dal dirigente Alessandro Farruggia, si è recato in visita istituzionale presso la Camera di Commercio di Agrigento, dove è stato accolto dal commissario straordinario Giuseppe Termine e dal segretario generale Gianfranco Latino.

Nel corso del cordiale e proficuo incontro di lavoro sono state affrontate le principali dinamiche economiche e sociali del territorio agrigentino, con particolare attenzione ai temi del lavoro, della tutela sociale, del sostegno alle imprese e delle prospettive di crescita e sviluppo della provincia. Ampio spazio è stato dedicato anche al confronto sulle criticità che interessano il tessuto produttivo locale, sulle opportunità legate agli investimenti e alla valorizzazione delle risorse territoriali, nonché sulla necessità di rafforzare i servizi rivolti a cittadini, lavoratori e sistema imprenditoriale.

Nel corso dell’incontro è emersa una piena condivisione sull’importanza del dialogo e della cooperazione tra istituzioni, considerati elementi fondamentali per accompagnare i processi di sviluppo economico e sociale del territorio e per garantire risposte sempre più efficaci alle esigenze della comunità. Da entrambe le parti è stata quindi ribadita la massima disponibilità a consolidare la collaborazione istituzionale tra INPS e Camera di Commercio, promuovendo iniziative comuni, momenti di confronto e percorsi condivisi finalizzati al sostegno del sistema economico locale, della legalità e dell’occupazione regolare.

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