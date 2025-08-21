Agrigento

Digiuno e preghiera per la pace, la chiesa agrigentina aderisce all’invito di Papa Leone 

La Chiesa agrigentina aderisce all’invito rivolto a tutti i fedeli da papa Leone XIV a vivere la giornata di venerdì 22 agosto 2025 in digiuno e preghiera per la pace

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

La Chiesa agrigentina, in comunione con la Chiesa Italiana, aderisce all’invito rivolto a tutti i fedeli da papa Leone XIV a vivere la giornata di venerdì 22 agosto 2025 – in cui si ricorda Maria Regina della Pace – in digiuno e preghiera per la pace.

Queste le parole del Santo Padre al termine dell’udienza generale di mercoledì 20 agosto 2025: “Mentre la nostra terra continua a essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo – ha detto il Pontefice – invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e preghiera, supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti in corso”.

“Maria, regina della pace, interceda perché i popoli trovino la via della pace”, ha aggiunto, dopo che aveva esortato a pregare “per il dono della pace – disarmata e disarmante – per tutto il mondo, in particolare per l’Ucraina e il Medio Oriente”.

