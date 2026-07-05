Agrigento

Disabilità, al via l’iniziativa “Una spiaggia per tutti” all’Holiday Park

L'assessore Roberta Lala ha firmato, dopo una delibera di Giunta, un protocollo d’intesa con l’Associazione “Nuove Ali” di Agrigento e l’Holiday Park

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

L’amministrazione comunale di Agrigento attraverso un attenta programmazione, vuole aumentare il numero dei lidi che garantiscano l’accessibilità delle spiagge alle persone con disabilità motoria. L’assessore Roberta Lala ha firmato, dopo una delibera di Giunta, un protocollo d’intesa con l’Associazione “Nuove Ali” di Agrigento e l’Holiday Park . Si tratta dell’iniziativa intitolata “Una spiaggia per tutti”, e garantisce alle persone con disabilità motoria l’accesso in spiaggia e in mare senza alcuna barriera, con lo svolgimento di attività sportive, turistiche e ricreative.

Il servizio è stato attivato all’Holiday Park, al Viale delle Dune, tutti i giorni (tranne i festivi) dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.00 alle 17.00 fino al 31 agosto, e si avvale dell’installazione di una passerella per disabili, postazioni dedicate (ombrelloni, gazebo e sdraio), possibilità di utilizzo gratuito della carrozzina jobs e l’assistenza gratuita di due tecnici specializzati (istruttore di nuoto e aiuto istruttore).

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