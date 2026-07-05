Lampedusa, nono nido di tartaruga caretta caretta

“ Dopo l’emozione del nido di ieri, anche questa mattina la Spiaggia dei Conigli ci ha regalato una nuova, bellissima sorpresa. Durante il consueto monitoraggio realizzato dal personale della Riserva è stato individuato e messo in sicurezza nono nido della stagione.Dietro ogni ritrovamento ci sono attenzione, pazienza e tanto lavoro, ma soprattutto la straordinaria fiducia che la natura continua a riporre in questo luogo.Ogni nido è un dono. Ogni nascita è una vittoria per la natura”. Scrivono in una nota i volontari della Riserva Naturale di Lampedusa.

In queste ore un altro nido di tartaruga caretta caretta è stato segnalato da Mareamico Agrigento a Porto Empedocle.