Ladri svaligiano ditta di torrefazione alla zona industriale, colpo da 200 mila euro
Colpo grosso alla zona industriale di Agrigento, ladri svaligiano ditta di torrefazione con un bottino quantificato in circa 200 mila euro di merce
È colpo grosso alla zona industriale di Agrigento, l’ennesimo che si registra nelle ultime settimane. I ladri, questa volta, hanno preso di mira una ditta che si occupa di torrefazione. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nel capannone e, una volta dentro, hanno rubato quanto ritenuto di interesse e di valore. Portata via tantissima merce per un valore che, secondo prime stime, ammonterebbe a circa 200 mila euro.
A fare la scoperta è stato il responsabile della struttura al quale non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo Radiomobile. Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Non è escluso che ad agire possano essere gli stessi soggetti che, ormai da settimane, stanno prendendo di mira diverse ditte e imprese nella zona industriale della Città dei templi. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.