Ladri svaligiano ditta di torrefazione alla zona industriale, colpo da 200 mila euro

È colpo grosso alla zona industriale di Agrigento, l’ennesimo che si registra nelle ultime settimane. I ladri, questa volta, hanno preso di mira una ditta che si occupa di torrefazione. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nel capannone e, una volta dentro, hanno rubato quanto ritenuto di interesse e di valore. Portata via tantissima merce per un valore che, secondo prime stime, ammonterebbe a circa 200 mila euro.

A fare la scoperta è stato il responsabile della struttura al quale non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo Radiomobile. Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Non è escluso che ad agire possano essere gli stessi soggetti che, ormai da settimane, stanno prendendo di mira diverse ditte e imprese nella zona industriale della Città dei templi. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.