Controllo del territorio e infrazioni alla guida, oltre 10 mila euro di sanzioni 

La Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi, un’articolata attività di controllo nei comuni di Aci Catena e Aci Sant’Antonio per verificare il rispetto delle regole del Codice della Strada e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. L’intervento si inserisce nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo disposti dalla Questura di Catania e attuati in tutto il territorio provinciale per garantire la capillare presenza della Polizia di Stato. In questa circostanza, a coordinare le verifiche sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, con il supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, unitamente al personale della Polizia Locale di entrambi i Comuni.

L’attività si è sviluppata su più fronti, con un pattugliamento delle arterie maggiormente trafficate e delle zone periferiche per rafforzare i servizi di prevenzione, monitoraggio e vigilanza, soprattutto in questo periodo estivo. Particolare attenzione è stata rivolta anche ad accertare le condotte di automobilisti e motociclisti alla guida, riscontrando diverse infrazioni al codice della strada. In punti strategici di Aci Catena e Aci Sant’Antonio, nelle vie d’accesso e nelle aree con una significativa densità veicolare, i poliziotti hanno istituito diversi posti di controllo, sanzionando comportamenti illeciti che possono determinare concreti rischi per l’incolumità degli utenti della strada.

Sono state identificate 153 persone e sono stati controllati 93 veicoli, tra auto e scooter. Ai conducenti indisciplinati sono state contestate numerose sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di 10.000 euro, con una decurtazione di 30 punti dalle patenti.

Nello specifico, tre automobilisti sono stati sanzionati perché sprovvisti della revisione periodica del mezzo, per cui si è proceduto alla sospensione dei veicoli dalla circolazione. Un conducente non ha esibito i documenti richiesti, mentre un altro è stato sorpreso a guidare con la patente scaduta da più di 10 anni, per cui si è provveduto al ritiro della patente. Altri conducenti, invece, non hanno fornito la polizza assicurativa perché non l’avevano sottoscritta, per cui si è provveduto al sequestro amministrativo dei relativi mezzi. Un conducente di uno scooter ha tentato di eludere i controlli, non ottemperando all’alt di Polizia, mentre altri due motociclisti sono stati fermati e sanzionati per il mancato uso del casco protettivo. Ulteriori azioni di controllo dei poliziotti del Commissariato di Acireale sono state già programmate in altre zone di competenza già per i prossimi giorni.