Sorpreso con la droga nel marsupio: arrestato 15enne

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane 15enne, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nei giorni scorsi, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, durante l’attività di controllo del territorio nel quartiere Borgo, hanno notato un motorino il cui conducente, nonostante l’intenso traffico, alla loro vista, ha invertito bruscamente il senso di marcia. Immediatamente gli agenti delle moto volanti hanno provato a fermarlo, ma, una volta bloccato, quest’ultimo ha iniziato a spintonare uno di loro per cercare di sottrarsi al controllo. Dopo averlo definitivamente fermato, i poliziotti hanno controllato il marsupio che aveva addosso, trovando marijuana e hashish per oltre 200 grammi, già suddivise in dosi, nonché 550 euro in contanti, sottoposti a sequestro poiché ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio posta in essere dal giovane.

Tutta la droga trovata è stata analizzata mediante narco test che ha restituito esito positivo, confermando che si trattava di sostanza stupefacente. Pertanto, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale dei Minori, il 15enne è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Via Franchetti, in attesa del giudizio di convalida.