Palermo

Sorpreso a rubare cavi elettrici, arrestato 45enne

Il materiale era stato asportato poco prima da un terreno privato, nel quale l'indagato si era introdotto dopo aver tagliato la recinzione perimetrale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Cefalù, nell’ambito di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato un 45enne palermitano, noto alle forze dell’ordine, accusato di furto aggravato. L’attenzione dei militari della Sezione Radiomobile, in località Sant’Ambrogio, è stata attirata da un autocarro che presentava la targa parzialmente occultata da un panno, sul quale a seguito del controllo, sono stati rinvenuti, all’interno del cassone, numerosi cavi elettrici.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che il materiale era stato asportato poco prima da un terreno privato, nel quale l’indagato si era introdotto dopo aver tagliato la recinzione perimetrale. La dinamica dell’evento è stata ulteriormente confermata dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presente nell’area, che ha documentato tutte le fasi del prelievo illecito.

cIl Giudice per le Indagini Preliminari di Termini Imerese ha convalidato l’arresto per il 45enne. Queste attività di controllo, condotte quotidianamente dall’Arma sul territorio, mirano a tutelare l’integrità del patrimonio dei cittadini e a garantire la sicurezza delle infrastrutture, spesso bersaglio di tali condotte criminose. La presenza costante delle pattuglie risponde alla necessità di fornire una risposta pronta ed efficace ai reati predatori, rafforzando il senso di legalità e la fiducia della comunità nelle istituzioni.

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