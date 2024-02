Disagi a Calcarelle, Gramaglia: “Sia istituito senso unico alternato con semaforo”

Ad Agrigento determina gravi disagi e difficoltà il divieto di transito in un tratto di strada nevralgico ed essenziale, ovvero la bretella che collega la zona di contrada Calcarelle (dove sono tra l’altro ubicati uffici pubblici e il Consorzio universitario) e l’innesto per la statale. Tale divieto è stato ritenuto necessario a seguito di un cedimento franoso, il cui monitoraggio e soluzione rientra nelle competenze dell’Aica. Ebbene, in proposito interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, il quale, al fine di alleviare i disagi per gli automoblisti, costretti ad un giro molto più ampio, propone l’istituzione di un senso unico alternato con semaforo, dato che la frana non ha interessato tutta la carreggiata. “Ciò – aggiunge Gramaglia – eviterebbe anche degli incidenti a causa della violazione del divieto di accesso”.