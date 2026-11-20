Identificata e denunciata l’autrice del danneggiamento di una vetrata di un bar nel centro di Agrigento. Si tratta di una venticinquenne del posto ritenuta responsabile del gesto. A far scattare la denuncia sono stati i poliziotti delle Volanti che, dopo aver visionato le immagini delle telecamere, sono risaliti alla ragazza.

Il fatto è avvenuto lo scorso fine settimana. Secondo quanto ricostruito la giovane, dopo aver avuto una discussione con alcuni conoscenti, si sarebbe accanita con una bottiglia contro la vetrata dell’esercizio commerciale mandandolo in frantumi in più parti. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa mille euro. Il proprietario del bar ha denunciato l’accaduto e sono partite le indagini che hanno portato all’individuazione della giovane agrigentina.