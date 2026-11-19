Sciopero generale della Cgil domani anche ad Agrigento con un corteo che si snoderà per le strade del centro città. Per questo motivo la viabilità subirà delle limitazioni con il Comune che ha adottato dei provvedimenti che cambieranno il traffico.

Eccoli: istituzione del divieto di circolazione dalle ore 09:00 e fino a cessate esigenze, nel tratto Piazza Marconi fino all’altezza dell’ex Bar Sajeva, nonché il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati dalle ore 08:00 nel medesimo tratto, che avrà vigenza fino alle ore 13:00 del giorno 20 Novembre 2026; In concomitanza con la partenza del corteo, fino a cessato bisogno nel Viale della Vittoria all’altezza della ex caserma dei Vigili del Fuoco è istituito il divieto di circolazione con direzione di marcia Piazza Marconi, con obbligo di svolta a SX verso la via Gramsci, ad eccezione dei residenti, delle persone con disabilità muniti di Pass, delle Forze dell’Ordine, dei mezzi di soccorso, antincendi, Taxi e Ncc; In piazza Marconi istituzione del divieto di circolazione a tutti i veicoli in concomitanza col passaggio del corteo fino a cessate esigenze. Tratto compreso fra ingresso via Gioeni e ingresso via Atenea, l’istituzione del divieto di circolazione dalle 09:30 e il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati, dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze. Istituzione del divieto al transito veicolare in direzione piazza A. Moro e chiusura transito all’altezza Poste Italiane in concomitanza col passaggio del corteo, con possibilità, per chi proviene dalla via Imera, di svoltare a sinistra per via Cicerone, via San Vito e la bretella del viadotto nord/est