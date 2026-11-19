Scatta il daspo per tre tifosi di 26, 49 e 52 anni dopo i disordini avvenuti allo stadio comunale ‘Antonino Lombardo Angotta’ di Marsala (Trapani) in occasione della partita tra ‘Marsala 1912’ e ‘Città di San Vito Lo Capo’. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, durante il secondo tempo dell’incontro, un tifoso marsalese avrebbe acceso un fumogeno all’interno della gradinata, creando una situazione di potenziale pericolo per gli spettatori presenti. Gli agenti in servizio di ordine pubblico lo hanno immediatamente allontanato, ma durante l’identificazione, altri due tifosi sono intervenuti chiamando a raccolta altri supporter per ostacolare le operazioni con “comportamenti intimidatori e ostili” verso i poliziotti. Per tutti e tre il questore ha emesso il daspo, disponendo il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.