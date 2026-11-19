Matteo Messina Denaro non era a capo di Cosa Nostra, era “il capo” del mandamento di Castelvetrano, provincia di Trapani, il capo di Cosa Nostra era Totò Riina e, dopo la sua morte nel 2017, “nessuno” l’ha sostituito ancora, “perché non c’è nessuno all’altezza”. Lo ha messo a verbale, durante uno dei suoi due interrogatori come collaboratore di giustizia, prima di morire in carcere lo scorso marzo (è aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio a Torino), il presunto boss Bernardo Pace, anche lui del mandamento di Castelvetrano, condannato a gennaio nel filone abbreviato del processo Hydra sulla “mafia a tre teste” e in rapporti con Paolo Aurelio Errante Parrino. Quest’ultimo è a processo con rito ordinario e sarebbe stato al vertice del clan di Castelvetrano radicato anche in Lombardia e parte del “consorzio” che univa Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra, come emerso dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della Dda. E come confermato dai pentiti, sette in tutto quelli del procedimento Hydra, al momento.

“Ancora nessuno ha preso il posto di Matteo Messina Denaro”, ha chiarito Bernardo Pace, riferendosi, però, al vertice del mandamento del Trapanese. “Per me – ha detto – era solo un latitante, punto, e dava qualche disposizione (…) a Castelvetrano lui non ci stava mai, stava a Mazara o a Milano o a Roma”. Tutte cose che Pace avrebbe saputo da “Paolino”, ossia Errante Parrino. Alla pm Cerreti che gli ha fatto notare che ci sono sentenze definitive che indicano Messina Denaro, arrestato nel 2023 dopo 30 anni di latitanza e morto quello stesso anno, come “capo di Cosa Nostra” fino alla sua morte, Pace ha risposto che non era così e che nessuno sostituì Riina dopo la sua morte. “Nessun soggetto è stato individuato”, ha spiegato.