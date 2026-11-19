Un 34enne di origine marocchina e’ stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa per atti persecutori nei confronti di una donna. L’uomo aveva conosciuto la donna durante un corso per l’apprendimento della lingua italiana. I due, dopo la conoscenza, hanno iniziato una breve relazione, interrotta poco dopo dalla donna, appena compresa la natura pericolosa e la morbosa gelosia dell’uomo. Da quel momento l’uomo ha iniziato a perseguitarla, pedinandola negli spostamenti, appostandosi nei pressi del luogo di lavoro, inviandole messaggi e minacciandola di morte, e arrivando a danneggiare le autovetture di due amici della donna, soltanto per averli visti in compagnia della stessa. Altri episodi nel corso dell’estate appena trascorsa avevano alzato ulteriormente la preoccupazione: la vittima, inseguita per strada dall’uomo che la voleva costringere a salire sulla sua autovettura, aveva chiesto aiuto a un passante per chiamare le forze dell’ordine e in un’altra occasione la seguiva per costringerla ad accettare in regalo un paio di scarpe una. La donna era stata costretta a utilizzare lo spray al peperoncino per porre fine a una aggressione per strada. Completate le indagini, la Procura ha richiesto un provvedimento al gip che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli stessi carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa.