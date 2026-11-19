In occasione dello sciopero generale e della manifestazione con corteo organizzata dalla CGIL di Agrigento, prevista per venerdì 20 novembre 2026, saranno introdotte temporanee modifiche alla circolazione stradale in alcune vie e piazze del centro cittadino.Il corteo partirà alle ore 9:30 da Piazza Cavour, proseguirà lungo via Roma e raggiungerà Piazzale Aldo Moro, davanti alla Prefettura.Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, sono previste limitazioni al transito e alla sosta veicolare in Viale della Vittoria, Piazza Marconi, Piazzale Aldo Moro e Piazza Vittorio Emanuele. “Si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a programmare per tempo i propri spostamenti e, ove possibile, a utilizzare percorsi alternativi.Per conoscere nel dettaglio tutti i provvedimenti adottati, gli orari e le strade interessate, si invita a consultare l’ordinanza dirigenziale n. 336 del 17 novembre 2026, allegata alla presente nota. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.”, dichiara il sindaco di Agrigento.