Due bidoni contenenti complessivamente circa 30 litri di carburante sono stati rinvenuti davanti a un chiosco situato nell’Isola delle Correnti, a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Noto, che stanno seguendo la pista di una possibile intimidazione ai danni del titolare dell’attività commerciale. Il proprietario del chiosco è il cognato del sindaco di Portopalo, Rachele Rocca, esponente di Fratelli d’Italia. L’attività era già stata danneggiata da un incendio nel maggio del 2025. Se venisse confermata la matrice intimidatoria, si tratterebbe dunque di un secondo episodio ai danni della stessa attivita’ nell’arco di poco piu’ di un anno.