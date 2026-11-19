Presentato oggi, nell’aula magna del Liceo “Vincenzo Linares”, il progetto “Insieme si puo’”. L’iniziativa dell’associazione Himera Movie APS, che ha il compito di favorire l’inclusione, è stata sposata dal Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento e dal Liceo “Vincenzo Linares” di Licata.

“Si tratta – spiega Vincenzo La Cognata, presidente di Himera Movie APS – di quattro laboratori gratuiti, da realizzare in orario extrascolastico, in cui studenti con e senza disabilità lavorano insieme. L’obiettivo è esprimersi, imparare cose nuove e fare gruppo, senza percorsi separati”.

Sono ben 42 gli studenti iscritti ai quattro corsi ed oggi, nell’auditorium del liceo “Vincenzo Linares”, ha avuto luogo la presentazione dell’iniziativa.

All’incontro hanno partecipato il dirigente scolastico del “Vincenzo Linares”, Ileana Tardino, il presidente di Himera Movie APS Vincenzo La Cognata, la DSGA del “Linares” Pamela Cellura, il vice presidente di Himera Movie APS Natale Zacco, la tutor del progetto Sonia Savone, il coordinatore del progetto Angelo Sanfilippo, tutti gli studenti che si sono iscritti ai laboratori e molti dei loro genitori, i volontari di Himera Movie APS Salvatore Urso, Angela Oliveri, Angela Cosentino e l’artista Salvatore Sanfilippo.

Il progetto si avvarrà della collaborazione di professionisti di ognuna delle discipline trattate.

Ecco i quattro laboratori

Cucina inclusiva (15 ore): gli studenti impareranno a preparare ricette semplici in piccoli gruppi, con una degustazione finale collettiva.

Artigianato e riciclo creativo (15 ore): decorazione, collage e lavori con materiali di riciclo. I lavori, una volta ultimati, saranno esposti in una mostra.

Cinema inclusivo (15 ore): si apprendono le tecniche di inquadratura, riprese e montaggio, e si gira un video – documentario che racconta tutti i laboratori.

Giornalismo inclusivo (15 ore): gli studenti impareranno a scrivere articoli, a realizzare servizi e comunicati stampa, intervistando i compagni. Inoltre saranno gli stessi studenti a curare la comunicazione del progetto, grazie alla realizzazione di un reportage video finale.