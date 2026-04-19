L’Inner Wheel Club di Agrigento, con il Convegno “Donne e Uffici Pubblici: le Pari Opportunità dalle Radici Costituzionali alle Quote Rosa”, svoltosi venerdì 17 aprile scorso nel foyer del Teatro Pirandello, ha disegnato una nuova mappa della leadership femminile raccogliendo in un parterre d’eccezione le più importanti espressioni di istituzioni agrigentine che, nei loro vertici sono occupati da donne.

Una presenza qualificata che ha rapito l’attenzione del grande pubblico composto da Club e Associazioni operanti sul territorio: A.N.D.E. – Presidente Carola De Paoli • Centro Antiviolenza Telefono Aiuto – Presidente Antonella Gallo Carrabba • Centro di Cultura “Maria Cristina di Savoia”-Presidente Patrizia Camera • C.I.F. (Centro Italiano Femminile) – Presidenza Comunale Agrigento – Presidente Rosellina Montanalampo • FIDAPA e Panathlon Club di Agrigento – Presidente Antonella Attanasio; • Inner Wheel Club di Agrigento – Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni • Inner Wheel Club di Licata – Presidente Anna Raineri Dainotto • Inner Wheel Club di Sciacca – Presidente Valentina Spagnolo • Lions Club Agrigento Host– Presidente Egla Tornambè • Rotaract Club di Agrigento – Presidente Gabriele Giunta • Rotary Club di Agrigento – Presidente Filippo Napoli • Rotary Club di Licata – Presidente incoming Elena Turco • SOROPTIMIST Club di Agrigento – Presidente Marianna Barraco.

Tutti hanno aderito e contribuito con grande entusiasmo all’iniziativa, ideata e promossa dalla presidente_Inner Wheel Patrizia Vitellaro Di Giovanni, con l’intento di tracciare un percorso storico, politico, sociale e giuridico sulla evoluzione del ruolo femminile nelle Istituzioni e negli Uffici Pubblici, per la ferrea consapevolezza dello stare bene insieme confermando l’emozionante “traguardo condiviso” che è diventato un vero e proprio “INTERCLUB”, con grande presenza femminile, che ha ridefinito l’eccellenza gestionale e civile della città dimostrando che l’autorevolezza non ha genere, ma visione e competenza. La sala gremita nella raffinata cornice del Foyer del Teatro Pirandello è la testimonianza concreta che quando le Istituzioni e l’Associazionismo parlano un linguaggio comune il messaggio arriva forte e chiaro al cuore della nostra Città. La professoressa Ornella Spataro, docente di diritto costituzionale all’Università degli studi di Palermo, ha abilmente aperto i lavori con un apprezzatissimo intervento: la sua guida sapiente ha permesso di riflettere su quel passaggio cruciale dalla parità formale a quella sostanziale, esplorando le radici che le madri costituenti hanno piantato nel DNA della nostra Repubblica, tracciando i temi connessi alla questione di genere nella carta costituzionale.

La giornalista Margherita Trupiano, con professionalità e consueta eleganza, ha abilmente moderato il convegno commentando gli interventi delle autorevoli professionalità e istituzioni avvicendatesi in una ricca carrellata di esperienze e riflessioni sul ruolo delle donne ai vertici istituzionali, come di seguito: Elisa Vaccaro, Vice Prefetto di Agrigento, ha evidenziato quanto fosse determinante il contesto in cui le donne crescono e si formino per dotarle degli strumenti di determinazione e resilienza rispetto agli ostacoli che pongono le carriere; Andreina Occhipinti, Consigliere presso la Corte di Cassazione, ha dimostrato come l’accezione vasta del concetto di pari opportunità, includa l’idea di misure di sostegno da attivare verso tutte le categorie che ne necessitano e che, per questo, sono un valore aggiunto al progresso di una società; Vincenza Gaziano, Presidente dell’Ordine degli Avvocati, ha sottolineato il ruolo precursore dell’Avvocatura dello Stato che ha posto il problema della presenza femminile all’interno dello stesso ancor prima che se ne occupasse la Costituzione; Anna Puci, Direttore della Casa Circondariale Pasquale di Lorenzo di Agrigento, ha messo in evidenza le scelte che le donne sono costrette ad operare, sacrificando aspetti importanti della loro vita a causa dei carichi di lavoro e i gravosi compiti alle stesse affidati da un sistema sociale che non ne accetta la fermezza e la assimila ad un atteggiamento maschile; Claudia Gucciardo, Presidente dell’Ordine dei Notai, ha messo in luce gli eccessivi oneri imposti alle donne e la necessità per questo, di insistere sulle resistenze ad un mutamento di mentalità rispetto ai ruoli di accudimento e gestione della famiglia; Rossana Florio, Direttrice dell’Archivio di Stato, ha raccontato della sua visione sulle pari opportunità orientata al rispetto della memoria e al recupero e diffusione di atti e racconti che rendano giustizia a tante donne invisibili, che hanno fatto la storia dell’emancipazione riscoprendo come il patrimonio archivistico annoveri grandi esperienze della storia femminile; Stella Vella, Segretaria dell’Ordine dei Commercialisti, ha posto l’accento sui punti di forza delle donne come la capacità di empatia e ascolto, che ne esaltano le caratteristiche di approntare gestioni e soluzioni.

La Presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro, contentissima : “Ringrazio tutti i presenti e le Presidenti per il prezioso sostegno all’iniziativa. Questa sinergia, decisa, forte, consapevole, ormai inarrestabile, non nasce dal caso perché noi crediamo fermamente nel valore dello “stare bene insieme” e del “fare SQUADRA”; Questa sera, abbiamo rivisto la nostra storia attraverso la quale abbiamo riaffermato il merito, come motore, e dimostrato la capacità delle donne che raggiungono vertici di aprire nuovi orizzonti alla società. Tra conquiste e vette da scalare, continuiamo a lavorare su questa linea che abbiamo voluto tracciare per onorare il passato e sfidare il futuro affinché il coraggio e la determinazione delle donne di oggi sia di aiuto a quelle di domani! In appendice, un abbraccio speciale a chi ha camminato, fianco a fianco, dunque un ringraziamento intriso di vera commozione alle compagne di questo viaggio organizzativo: • Carola De Paoli, Presidente ANDE, per i consigli e la presenza attenta e preziosa; • Egla Tornambè, Presidente Lions Host e Patrizia Camera, Presidente Centro di Cultura “Maria Cristina di Savoia”; • Marianna Barraco, Presidente Soroptimist, e Antonella Attanasio, Presidente FIDAPA, tutte, insieme alle care Presidenti Inner Wheel Club di Sciacca e Licata, Valentina Spagnolo e Anna Dainotto, Raineri, per la costante approvazione e puntuale condivisione in grande amicizia, lealtà e armonia. Un grazie, carico di stima e fraterna amicizia a Filippo Napoli, Presidente del Rotary Club di Agrigento, pilastro prezioso per la forza e il sostegno continuo che ci h