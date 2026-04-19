Giudiziaria

“Cocaina tagliata con tachipirina a Raffadali”, due condanne (ridotte) in appello 

La centrale dello spaccio era stata attivata in Piazza Progresso. Numerosi episodi di cessione di droga – marijuana, hashish e cocaina  anche tagliata con la tachipirina

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

I giudici della prima sezione della Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, hanno disposto due condanne per un traffico di droga tra Raffadali e Favara. Quattro anni e tre mesi di reclusione sono stati inflitti a Calogero Nocera, 30 anni di Raffadali; un anno e undici mesi, invece, è la pena inflitta ad Azzurra Luparello, 28 anni di Favara.

In primo grado il tribunale di Agrigento aveva condannato i due imputati rispettivamente ad otto anni e sei mesi e quattro anni e sei mesi. L’inchiesta nasce dall’operazione dei carabinieri della locale stazione eseguita quasi tre anni fa. In quell’occasione scattarono cinque misure cautelari. La centrale dello spaccio era stata attivata in Piazza Progresso. Numerosi episodi di cessione di droga – marijuana, hashish e cocaina  anche tagliata con la tachipirina –  avvenuti in piazza, anche nei confronti di minori, che in pieno giorno si incontravano con gli indagati per procacciarsi la droga.

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