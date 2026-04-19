Catania

In auto con un coltello a serramanico, denunciato

Nel vano portaoggetti dello sportello un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sorpreso dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, che lo hanno denunciato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico lungo 19 centimetri. È accaduto ad un 57enne di San Pietro Clarenza, nel Catanese, che intorno alle 21.30 sulla sua auto, una Bmw, si trovava nella via San Giovanni Battista del popoloso quartiere di San Giovani Galermo quando, mentre sostava a bordo strada, è stato visto dalla pattuglia di militari in transito.

I militari dell’Arma si sono immediatamente avvicinati con l’intento di controllare gli occupanti del veicolo, intenti a discutere tra loro. Pertanto, dopo aver appreso attraverso la consultazione della banca dati che il 57enne era già in passato incorso in vicissitudini giudiziarie, in relazione a reati contro il patrimonio e porto di oggetti atti ad offendere, i carabinieri hanno iniziato la perquisizione della macchina. La ricerca ha ben presto consentito ai carabinieri di scovare nel vano portaoggetti dello sportello un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri.

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