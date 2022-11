Doveva essere ai domiciliari ma viene fermato alla stazione dei bus: arrestato

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, nell’ambito di un controllo effettuato nella stazione degli autobus, hanno arrestato un giovane agrigentino per evasione. L’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ma è stato bloccato alla fermata del pullman nella Città dei Templi.

Da ulteriori accertamenti è emerso il divieto di allontanamento nei confronti dell’uomo che sta scontando una condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e furto in abitazione. Nei suoi confronti, peraltro, grava anche un avviso orale emesso dal Questore.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato arrestato e posto nuovamente ai domiciliari in una comunità di Santa Margherita Belice.