Polizia, Giovanni Giudice nuovo vicario del questore di Perugia

Giovanni Giudice è il nuovo vicario della questura di Perugia. Succede a Marco Scarpa, in quiescenza dallo scorso gennaio. Nato a Ragusa, classe 1969, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la facoltà di Catania, è entrato nei ruoli della polizia di Stato frequentando il corso di formazione alla Scuola superiore di polizia a Roma fino al 2001, data in cui è stato nominato vice commissario. Al termine del corso di formazione è stato assegnato al commissariato di Gela, dapprima come funzionario addetto e, successivamente, come vice dirigente.

Nel 2006 viene trasferito alla questura di Caltanissetta, dove assume prima l’incarico di dirigente della sezione criminalità organizzata della squadra mobile e, in seguito, quello di dirigente della squadra mobile, distinguendosi per le attività investigative e di contrasto alla criminalità mafiosa. Promosso alla qualifica di primo dirigente, nel 2013 assume l’incarico di dirigente della divisione anticrimine nella questura di Agrigento, dove rimane fino al 2014, quando viene trasferito alla questura di Perugia con l’incarico di dirigente dalla divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione e, successivamente, di dirigente della divisione anticrimine.

Nel 2020 viene trasferito alla questura di Ancona, con l’incarico di dirigente dalla divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione. Da oggi è il nuovo vice questore vicario della questura di Perugia. “Al dottor Giudice – è detto in una nota della questura – vanno i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico dal questore di Perugia, Dario Sallustio, e da tutto il personale della questura”.