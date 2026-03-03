Caltanissetta

Intercettato al telefono mentre si trova ai domiciliari, in carcere Lorenzo Tricoli

Finisce in carcere Lorenzo Tricoli, coinvolto con il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso in un'inchiesta per corruzione.

Secondo l’ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura di Caltanissetta, Tricoli avrebbe violato il divieto di comunicare con l’esterno durante la permanenza agli arresti domiciliari: nel pomeriggio di oggi e’ stata eseguita l’ordinanza che ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Secondo la richiesta di aggravamento avanzata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, Tricoli, violando il divieto di comunicare con soggetti diversi da quelli che con lui coabitano, imposto con l’ordinanza che lo ha collocato agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria in cui risulta indagato per corruzione e truffa, avrebbe intrattenuto numerose conversazioni telefoniche, intercettate dagli investigatori, con dipendenti del proprio studio, professionisti e consulenti, continuando di fatto a svolgere la propria attivita’ professionale. Inoltre, avrebbe intrattenuto conversazioni con alcuni dei coindagati, vari conoscenti e persino con un giornalista con il quale avrebbe commentato i risvolti della vicenda giudiziaria.

