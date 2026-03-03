Al via la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, ecco il programma completo

Al taglio del nastro l’edizione 2026 del Mandorlo in Fiore, in programma ad Agrigento dal 7 al 15 marzo. Un vasto programma ricco di spettacoli, musiche, danze, suoni, intrattenimento, iniziative enogastronomiche, eventi collaterali, intrattenimento e tanto altro che vedrà le strade e le piazze di Agrigento trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’unione e la fratellanza tra i popoli nel mondo, coinvolgendo cittadini e visitatori.

Tradizione, storia e folklore, elementi unici che contraddistinguono l’identità di Agrigento, si intrecceranno con cultura e innovazione e animeranno la città cavalcando il tema conduttore scelto quest’anno, ovvero “Tradizione di Pace”, quanto mai calzante e significativo a fronte della congiuntura internazionale in corso.

Il 78° Mandorlo in Fiore, insieme al 68° Festival Internazionale del Folklore e al 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, sarà un connubio, un unico evento capace di accomunare storie e tradizioni, con una prospettiva rivolta al futuro, all’inclusione e all’integrazione.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store, e sulle pagine Facebook e Instagram “Mandorlo in Fiore Agrigento”. Il 78º Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la Camera di Commercio di Agrigento, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 7 Marzo 2026: Ore 10:00 – Ospedale Pediatrico di Agrigento, Spettacolo per i bambini del reparto. Ore 17:00 – Sfilata di bande, da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria.

Domenica 8 Marzo 2026: Ore 10:00 – Sfilata Gruppi Folk Internazionali, Regionali, Bambini, da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria. Ore 16:00 – Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Regionali, Ore 16:30 – Torta della Pace, P.zza Cavour. Ore 17:30 – “La Sagra è Donna”, P.zza Cavour – Spettacolo musicale in onore della donna.

Lunedì 9 Marzo 2026: Ore 10:00 – Teatro Pirandello, 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, Spettacolo per le scuole. Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk, da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour. Ore 16:30 – Sfilata Gruppi Folk, da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour. Ore 20:30 – Teatro Pirandello, 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” – Spettacolo.

Martedì 10 Marzo 2026: Ore 10:00 – Teatro Pirandello, 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, Spettacolo per le scuole. Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk, da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour. Ore 15:30 – Museo Archeologico “Griffo”, Conferenza “Scenari di Pace” – Il ruolo dei popoli e della cultura. Ore 17:30 – Itinerario del Decumano, Cerimonia Accensione Tripode dell’Amicizia – Concordia Mundi, L’armonia del mondo – Show luminoso di droni, Tempio della Concordia – Valle dei Templi. Ore 20:30 – Teatro Pirandello, 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, Premio Claudio Criscenzo.

Mercoledì 11 Marzo 2026: Ore 10:00 – Teatro Pirandello, 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, Spettacolo per le scuole. Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk, da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour. Ore 16:30 – Sfilata Gruppi Folk, da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour. Ore 20:30 – Teatro Pirandello, Serata “America Latina Folk”.

Giovedì 12 Marzo 2026: Ore 10:00 – Teatro Pirandello, 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”

Spettacolo per le scuole. Ore 10:00 – Sfilata Gruppi Folk, “La Passeggiata alla scoperta del mondo”

Percorso guidato nella Valle dei Templi con gruppi Folk e scuole. Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk, da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour. Ore 16:30 – Sfilata Gruppi Folk da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour. Ore 21:00 – Via Atenea, Petali di Moda – Mostra di costumi internazionali. Ore 22:00 – Via Atenea, Street Folk Fest – Festa in città con i gruppi folk internazionali.

Venerdì 13 Marzo 2026: Ore 09:30 – Prefettura, Cerimonia di ricevimento delle rappresentanze Folk Internazionali. Scambio dei doni. Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk, da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour. Ore 17:00 – P.zza Pirandello, Saluto del Sindaco e Fiaccolata dell’Amicizia, Sfilata dei gruppi folk internazionali e bambini da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria. Ore 21:00 – Palacongressi, 68° Festival Internazionale del Folklore. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

Sabato 14 Marzo 2026: Ore 10:30 – Via Sacra – Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento. “Passeggiata della Pace e della Fraternità” 23° Festival “I Bambini del Mondo”. Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione. Ore 16:00 – Palacongressi 68° Festival Internazionale del Folklore. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro. Ore 16:30 – Chiesa Madonna della Provvidenza. Preghiera Interreligiosa per la pace tra i popoli. Ore 21:00 – Palacongressi – 68° Festival Internazionale del Folklore. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

Domenica 15 Marzo 2026: Ore 09:00 – Sfilata Gruppi Folk Internazionali, Regionali, Bambini e carretti siciliani da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria. Ore 14:00 – Tempio della Concordia – Valle dei Templi

Cerimonia finale e assegnazione Tempio d’Oro 2026. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

EVENTI COLLATERALI 78° Mandorlo in Fiore – Agrigento 2026

Concorso “Fotografa il Mandorlo”, Concorso “Vetrina in Fiore”, Concorso “Agrigento Emozioni” A cura dell’Associazione Dante Alighieri – Comitato di Agrigento, Martedì 10 Marzo – Ore 17:00

Fabbriche Chiaramontane, Viaggio sonoro fra tradizione e innovazione. Martedì 10 e Mercoledì 11 Marzo

Dalle ore 9:00 alle ore 23:00, Chiostro Palazzo Comunale. Promozione e valorizzazione dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico e tradizionale. Street Food Cultural Folk – Sagra 2026, Mercoledì 11 Marzo – Ore 16:30, Porta di Ponte, Cibi della tradizione, “Pacem in Terris”. Sabato 14 Marzo – Ore 17:00 Ex Chiesa San Pietro, Concerto per la Pace, Cavalieri della Valle. Domenica 15 Marzo ,Carrozza e Giullari per la città, I Tammura di Girgenti. Domenica 15 Marzo, Evento culturale – “Antichi valori” Mercatini del Mandorlo. Domenica 15 Marzo, Esposizioni artigianali in città