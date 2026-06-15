Agrigento

Due nidi di tartaruga caretta caretta sulle spiagge dell’Agrigentino

Dopo Lampedusa e Menfi i nidi sono stati individuati a Porto Empedocle e presso la Riserva Naturale di Torrre Salsa

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda

Prosegue la stagione delle nidificazioni delle tartarughe marine lungo le coste dell’Agrigentino. Dopo i recenti ritrovamenti registrati a Lampedusa sulla spiaggia dei conigli (3) e Menfi(1) , altri due nidi di Caretta caretta sono stati individuati sulle spiagge di Porto Empedocle e della Riserva Naturale di Torre Salsa.

A garantire la sorveglianza e la protezione dei nidi saranno i volontari del WWF, che seguiranno tutte le fasi di monitoraggio fino alla schiusa delle uova. L’attività dei volontari sarà fondamentale per preservare i nidi da eventuali disturbi causati dall’uomo o da fattori ambientali, assicurando alle future tartarughe le migliori condizioni possibili per raggiungere il mare.

L’aumento delle nidificazioni lungo le coste siciliane rappresenta un fenomeno sempre più frequente negli ultimi anni e testimonia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla tutela degli habitat costieri.

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