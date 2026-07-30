Apertura

Furto di cavi sul binario Ravanusa-Campobello, danni per 10 mila euro 

Ignoti malviventi sono riusciti a sradicare un chilometro di cavi elettrici e telefonici in rame protetti da manufatti in cemento

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Ladri di oro rosso in azione lungo la tratta ferroviaria Ravanusa – Campobello di Licata. Ignoti malviventi sono riusciti a sradicare un chilometro di cavi elettrici e telefonici in rame protetti da manufatti in cemento.

I ladri hanno agito di notte mostrando anche una certa conoscenza dei luoghi. I danni provocati, secondo una prima stima, ammonterebbero a circa 10 mila euro. A fare la scoperta è stato un responsabile di Ferrovie dello Stato che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire agli autori del furto.  

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.27/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.27/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Furto di cavi sul binario Ravanusa-Campobello, danni per 10 mila euro 
Agrigento

Lancia petardo in tribuna, indagato tifoso dell’Akragas: scatta anche il Daspo
Agrigento

Acqua, il sindaco Sodano: “Mettiamo Aica di fronte alle proprie responsabilità”
di Irene Milisenda

Incidente sul lavoro, operaio agrigentino trasferito in elisoccorso a Caltanissetta
di Irene Milisenda

Palma di Montechiaro, ubriaco alla guida rifiuta alcoltest e minaccia Carabinieri: denunciato
banner italpress istituzionale banner italpress tv