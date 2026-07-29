Giorgio Re, un agrigentino nella classifica 40under40 di Fortune Italia

Da Milano Cortina 2026 a Expo Riyadh 2030, passando per alcuni dei più importanti progetti internazionali nel mondo dei grandi eventi. C’è anche un professionista agrigentino tra i protagonisti della Fortune Italia 40 Under 40, la classifica annuale dedicata ai professionisti italiani con meno di 40 anni che si sono distinti nei rispettivi ambiti.

Si tratta di Giorgio Re, co-fondatore di WePlan, società di consulenza specializzata nella pianificazione strategica di grandi eventi internazionali. Insieme al socio Roberto Daneo supporta governi, istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali nello sviluppo di candidature, nella definizione di modelli di governance e nell’accompagnamento delle fasi organizzative.

«Ricevere questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione», commenta Giorgio Re. «Ma ciò che mi rende più orgoglioso è poter in qualche modo rappresentare Agrigento in un contesto nazionale di questo livello. Il mio lavoro mi ha portato a confrontarmi con alcune delle principali realtà internazionali del settore, senza mai perdere il legame con la mia terra.»

Dopo gli anni trascorsi a Milano, Re ha scelto di tornare a vivere ad Agrigento, continuando a viaggiare tra Europa, Medio Oriente e resto del mondo per seguire i principali incarichi di WePlan. «Sono convinto che l’obiettivo per Agrigento e, più in generale, per il Sud non sia soltanto attrarre investimenti o candidarsi a ospitare grandi appuntamenti, ma costruire competenze, capacità progettuale e visione strategica per trasformare queste opportunità in risultati concreti e duraturi. Dobbiamo imparare a guardare avanti con fiducia, senza lasciare che le occasioni mancate del passato alimentino disfattismo o rassegnazione.»

La Fortune Italia 40 Under 40 è la selezione annuale con cui il magazine individua quaranta professionisti con meno di 40 anni che si sono distinti nei rispettivi ambiti, dall’impresa al management, dall’innovazione allo sport, dalla cultura alle relazioni istituzionali.