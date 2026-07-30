Agrigento

Lancia petardo in tribuna, indagato tifoso dell’Akragas: scatta anche il Daspo

La vicenda risale allo scorso 9 maggio in occasione della partita di calcio tra Akragas e Gymnica Scordia disputata allo stadio di Aragona

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Lancio di materiale pericoloso in occasione di una manifestazione sportiva. È questa l’accusa contestata ad un quarantenne tifoso dell’Akragas indagato per aver gettato un petardo caratterizzato da una rilevante capacità detonante tale da creare un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché per l’incolumità degli spettatori e del personale impiegato nel servizio di ordine pubblico.

La vicenda risale allo scorso 9 maggio in occasione della partita di calcio tra Akragas e Gymnica Scordia, valida per l campionato di Promozione, svoltosi allo stadio “Totò Russo” di Aragona. L’indagato, difeso dall’avvocato Monica Malogioglio, è stato sottoposto ad interrogatorio negli scorsi giorni. Le indagini sono state affidate alla Digos di Agrigento. Al quarantenne, peraltro, è stato anche applicato il Daspo.

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