Catanzaro (Pd): “Tariffe irrigue, stop alla riduzione ingiustificato. Agricoltori penalizzati”
Per la stagione corrente, però, la riduzione è stata sospesa, portando la tariffa a 0,23 euro al metro cubo, identica a quella applicata ai comprensori dotati di infrastrutture complete
Il gruppo del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana, con primo firmatario il Presidente Michele Catanzaro, interviene sulla situazione della zona irrigua Fiume (settori Basso Gebbia e Medio Gebbia), gestita dal Consorzio di Bonifica AG3, dove gli agricoltori si trovano a pagare la tariffa piena nonostante un servizio irriguo incompleto.
Nel comprensorio, infatti, mancano condotte e bocchette di distribuzione: l’acqua viene immessa nel torrente tramite la traversa Gebbia e gli agricoltori devono sollevarla autonomamente con motopompe, sostenendo costi aggiuntivi significativi per carburante e manutenzione. Proprio per compensare questi oneri, negli anni scorsi era stata riconosciuta una riduzione del 50% della tariffa irrigua. Per la stagione corrente, però, la riduzione è stata sospesa, portando la tariffa a 0,23 euro al metro cubo, identica a quella applicata ai comprensori dotati di infrastrutture complete.
“E’ una scelta – dice Catanzaro – che giudichiamo in contrasto con i principi di equità e proporzionalità, perché equipara situazioni profondamente diverse. L’Assessore all’Agricoltura ha l’obbligo di chiarire le ragioni della sospensione e di intervenire con urgenza per ripristinare la riduzione, evitando un aggravio economico ingiustificato per aziende agricole che già operano in condizioni svantaggiate”.