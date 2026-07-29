Apertura

Palma di Montechiaro, ubriaco alla guida rifiuta alcoltest e minaccia Carabinieri: denunciato

All'uomo gli è stata anche ritirata la patente di guida

Pubblicato 2 ore fa
Da Irene Milisenda

I carabinieri di Palma di Montechiaro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un uomo 51anni pregiudicato del luogo per guida in stato di ebbrezza alcolica, minacce a pubblico ufficiale.

I militari dell’Arma hanno fermato il 51enne, in via della Repubblica, alla guida di un’autovettura che procedeva con andatura fortemente irregolare. L’uomo era in evidente stato di ebbrezza alcolica, ma si è mostrato subito infastidito dal controllo ed ha rifiutato di fornire le proprie generalità, rifiutato di essere sottoposto ad alcoltest e avrebbe offeso e minacciato i militari presenti.

A margine del controllo al 51enne gli è stata ritirata la patente di guida, ed è stato denunciato. L’Autorità giudiziaria adesso dovrà a valutare la vicenda e le eventuali responsabilità.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.27/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.27/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Incidente sul lavoro, operaio agrigentino trasferito in elisoccorso a Caltanissetta
di Irene Milisenda

Palma di Montechiaro, ubriaco alla guida rifiuta alcoltest e minaccia Carabinieri: denunciato
Apertura

Corruzione, no al carcere per imprenditore favarese: Caramazza resta ai domiciliari
Agrigento

Schianto moto-auto all’ingresso di San Leone, grave 20enne 
Apertura

Operaio picchiato con un bastone a Palma di Montechiaro, 45enne in ospedale
banner italpress istituzionale banner italpress tv