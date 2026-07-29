Acqua, il sindaco Sodano: “Mettiamo Aica di fronte alle proprie responsabilità”

“Voglio essere chiaro come Amministrazione abbiamo deciso di mettere Aica di fronte alle proprie responsabilità.Da troppo tempo la nostra città convive con perdite d’acqua mai riparate, cantieri lasciati a metà, disagi che si ripetono senza che arrivino risposte concrete. Lo avevamo già segnalato formalmente settimane fa. Abbiamo diffidato Aica, chiedendo interventi immediati e il rispetto delle regole, avvertendo che in caso di ulteriore inerzia arriveranno sanzioni e conseguenze concrete. Non lo facciamo per polemica. Lo facciamo perché questa città ha aspettato abbastanza e perché chi gestisce un servizio essenziale come l’acqua deve rispondere ai cittadini. Come Comune continueremo a fare pressione su Aica, senza sconti, finché non vedremo cambiamenti sostanziali”. Così in una nota il sindaco di Agrigento, Muchele Sodano in merito alla crisi idrica che continua ad attanagliare la città.