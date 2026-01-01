Agrigento

È morto l’avvocato Salvatore Re, il foro di Agrigento perde uno dei suoi principi 

Si è spento ad 89 anni l’avvocato Salvatore Re, tra i più noti e apprezzati legali del foro di Agrigento

Si è spento ad 89 anni l’avvocato Salvatore Re, tra i più noti e apprezzati legali del foro di Agrigento. Originario di Favara nel corso della sua carriera è sempre stato stimato per le sue qualità professionali ma soprattutto umane.

Abilitato nel 1965, uomo di spessore e di cultura, è stato per diversi anni punto di riferimento per i giovani (e non soltanto) avvocati agrigentini. La redazione di Grandangolo esprime le condoglianze alla famiglia, al figlio Daniele e a tutti i cari. 

È morto l'avvocato Salvatore Re, il foro di Agrigento perde uno dei suoi principi 
