E’ morto Nino Bellomo

E’ morto ad Agrigento, alla veneranda età di 102 anni, l’attore Nino Bellomo, personalità artistica storica e di profondo rilievo nel panorama culturale agrigentino e non solo. Nino Bellomo, attore poliedrico, versatile, impegnato, è ricordato anche per il carattere mite, disponibile, affabile, giornalista nonchè uomo noto nel mondo della cultura ad Agrigento e non solo.

Nino Bellomo ha calcato i teatri più importanti d’Italia, recitando tra gli altri con Michele Placido, legato da un solido rapporto di amicizia. Era il più anziano giornalista iscritto all’Ordine.

Tanti gli attestati di cordoglio per il grande artista.