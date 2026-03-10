Eccellenze del territorio, inaugurata la fiera “ARTinFiore” nell’ambito della 78esima sagra del mandorlo

Inaugurata questa mattina nel chiostro di Palazzo dei Giganti “ARTinFiore – Il Gusto del Saper Fare”, evento inserito nell’ambito del programma del Mandorlo. La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, del sindaco Francesco Micciché, del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Nicola De Tullio, e del comandante del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento, colonnello Vincenzo Castronovo.

“E’ una vetrina di promozione importante che bene si innesta in questa settimana di festa – ha sottolineato il Prefetto Caccamo- in cui i gruppi internazionali avranno degustare e apprezzare i prodotti del territorio, agroalimentare e artigianato, già noti oltre i confini regionali e nazionali. Facciamo sistema, istituzioni e associazionismo, ha osservato ancora il Prefetto – affinché i nostri operatori economici possano continuare sempre più a rafforzarsi sul territorio e i nostri prodotti mantengano quel marchio che li contraddistingue su tutti i mercati internazionali”.

Subito dopo, c’è tato il taglio e la degustazione della colomba pasquale artigianale realizzata dalla Pasticceria Di Stefano. Al termine della cerimonia, alle autorità presenti è stato donato il paniere delle eccellenze da parte dell’Associazione Cuochi e Pasticceri “S. Schifano”, in rappresentanza della quale sono intervenuti, oltre al presidente Giovanni Chianetta, Lillo Defraia e Concetta Marino, e della Cna, presente con i vertici provinciali, Francesco Di Natale e Claudio Spoto, il presidente della città dei templi Lillo Abbate, e i presidenti provinciale e regionale Dolciari, Diego Lo Verme e Gabriele Di Stefano, e il presidente nazionale Legno, Vetro e Marmo, Angelo Scalzo.