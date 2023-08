Ellenic Festival alla Valle dei Templi, gli organizzatori: “la musica come veicolo per far conoscere il territorio”

Grande successo di pubblico per la prima giornata dell’ Ellenic Music Festival, appuntamento dal sapore internazionale nel cuore del Parco Archeologico Valle dei Templi.

Esplosione di musica alternativa, dal post punk dei messinesi The Whilistg Heads all’elettronica Made in Bristol dei Fujiya & Miyagi, alla grande dark indie-rock degli Editors per concludersi con l’elettronica di Rival Consoles. Ad esibirsi ad apertura concerto e negli intermezzo tra un band e un’altra il dj Fabio Nirta.

“Ci aspettiamo una grande risposta da parte del pubblico. Abbiamo lavorato un anno per organizzare questo festival, dice uno degli organizzatori Davide Lo Iacono. La nostra ambizione non è solo far veicolare buona musica, ma far conoscere anche il nostro territorio e farne ammirare ai tanti fruitori la bellezza dei nostri posti anche attraverso la musica”, ha concluso Lo Iacono.

Tanti i fan giunti da ogni parte della Sicilia per la terza edizione dell’Ellenic Festival che nella serata di stasera 9agosto vedrà protagonisti “Frase”, il dj francese Vitalic e gli attesissimi “Planet Funk”.

“Agrigento finalmente protagonista di un grande festival, con musica alternativa e libera. Siamo contenti per il lavoro svolto, e lo dimostrano le tante persone che già da stamattina sono arrivate per godere di buona musica”, ha detto l’altro organizzatore David Cirami.