Emergenza sangue negli ospedali, venerdì raccolta speciale a San Leone

Per far fronte alla drammatica carenza di sangue che ogni anno colpisce le strutture sanitarie dell’isola durante i mesi estivi, il Coordinamento FIDAS Sicilia promuove una grande Maratona Regionale di Raccolta Sangue. Un’iniziativa corale che vedrà impegnate in contemporanea tutte le sedi FIDAS dislocate sul territorio siciliano in una vera e propria gara di solidarietà. All’appello regionale risponde con determinazione l’ADAS Agrigento, che per l’occasione ha organizzato una giornata straordinaria di raccolta fondata sulla sinergia tra le realtà associative del territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 luglio, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, presso Piazzale Giglia a San Leone. L’iniziativa vedrà la preziosa collaborazione del Gruppo CISOM Raggruppamento Sicilia (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) e della Lega Navale Italiana – Sezione di Agrigento, uniti per garantire accoglienza, supporto logistico e sensibilizzazione in una delle località balneari più frequentate della costa.

«Il periodo estivo rappresenta sempre un momento critico per le scorte ematiche negli ospedali siciliani, dove il fabbisogno per interventi d’urgenza, terapie oncologiche e pazienti affetti da talassemia non si ferma mai» – sottolineano i vertici di ADAS Agrigento – «Unirsi a questa maratona regionale significa lanciare un segnale forte: la solidarietà non va in vacanza. Donare il sangue prima di un rientro a casa o di una passeggiata al mare è un gesto semplice che richiede pochi minuti, ma capace di salvare vite umane.» L’invito è rivolto a tutti i donatori abituali e a coloro che desiderano accostarsi per la prima volta alla donazione. Il personale sanitario e i volontari saranno presenti sul posto per guidare i cittadini in ogni fase del percorso di donazione in totale sicurezza. Per informazioni sui requisiti e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare la sede ADAS Agrigento o consultare i canali social ufficiali dell’associazione.