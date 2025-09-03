Emergenza topi ad Agrigento, i cittadini: “situazione insostenibile”

E’ ancora emergenza topi ad Agrigento. Molte le segnalazioni da parte dei cittadini che la sera hanno notato topi aggirarsi per le vie del centro storico. Questa mattina invece un topo morto è stato immortalato lungo la via Garibaldi, strada frequentata dai tanti turisti che alloggiano nei vari B&b della zona.

Dopo il ciclo di disinfestazione straordinaria per la prevenzione del virus West Nile, i cittadini restano in attesa di un ciclo di interventi efficaci contro i topi, duraturi nel centro storico utilizzando metodi e prodotti sicuri per l’ambiente e la salute pubblica. “La situazione è diventata insostenibile e sta compromettendo la salute pubblica e la qualità della vita dei residenti e dei visitatori”, dichiara Mario Aversa portavoce del gruppo “Agrigento punto e a capo” che circa due mesi fa aveva inoltrato una lettera al sindaco Franco Miccichè per chiedere gli interventi di derattizzazione, che ad oggi non sono stati effettuati. “Vale la pena dover ricordare che di recente ho dovuto personalmente ricorrere alla famosa “cciappula” per catturare un grosso topastro che da giorni si aggirava sui tetti della Bibbirria. Speriamo che il sindaco prenda in considerazione tale richiesta e intervenire tempestivamente per risolvere questo problema”, scrive il portavoce Mario Aversa.