Energie rinnovabili, Agrigento presenta il progetto pilota alla Cop31 in Turchia

Una rete di cittadini e imprese che producano e utilizzano le energie rinnovabili: è semplice, quasi normale ma nello stesso tempo, altamente innovativo. Ed è il progetto pilota che vede Agrigento in prima fila con l‘obiettivo di diventare la prima città ad energia 100% rinnovabile entro il 2045: talmente innovativo che è stato presentato poche ore fa alla COP 31 – la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Il progetto costruito con Greening the Islands Foundation – che per la prima volta estende a una città un percorso già sviluppato per le isole – si concentra su supporto tecnico e coinvolgimento dei principali attori locali, con l’obiettivo di promuovere l’autoconsumo dell’energia da rinnovabili. Questo per abbattere costi dell’energia di cittadini e imprese, ma anche per realizzare a livello locale tutti i benefici sociali, ambientali ed economici che le stesse possono portare. Ad Antalya, in Turchia – dove sono riunite le potenze mondiali per discutere di rinnovabili, cambiamenti climatici e innovazione green – il progetto è stato presentato stamattina all’evento “Accelerare la transizione energetica del Mediterraneo – Isole 100% rinnovabili come modelli di sicurezza energetica, la prosperità economica e la resilienza climatica”, co-organizzato da Greening the Islands Foundation con Hitachi, Wind Europe e Octopus nel Padiglione Italia.

“Agrigento è presente alla COP 31, per raccontare al mondo il cambiamento di marcia, per puntare a essere la prima città, nel Mediterraneo, sostenibile al 100% entro il 2045 – dice da Antalya il sindaco di Agrigento Michele Sodano -. Questo significa per noi attrarre interesse mediatico e investimenti ma soprattutto dire ai cittadini che giorno dopo giorno, possiamo abbattere insieme il costo dell’energia e liberarci dai blackout che, complici le alte temperature di questi ultimi mesi, hanno contraddistinto negativamente la nostra estate”.

“Siamo alla COP31, dove tra le novità che Greening the Islands Foundation porta c’è l’applicazione del modello Isola a una città – è intervenuto Gianni Chianetta di Greening the Islands -. Pensiamo a una città responsabile che controlli i costi dell’energia, dove l’amministrazione e il sindaco assumano la leadership della transizione energetica e aiutino cittadini e imprese a essere resilienti e abbattere le bollette”. Dopo la COP31 il progetto entrerà nel vivo con i primi incontri tecnici con le imprese e le associazioni di cittadini per avviare un percorso che durerà un anno. Il primo appuntamento è fissato per il 16 e 17 dicembre ad Agrigento.

Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia, che ha condiviso il secondo panel dell’evento con Chianetta e Sodano, ha ringraziato “il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per averci invitato a parlare alla COP31 di un grande paradosso: sprechiamo energia rinnovabile a basso costo mentre le famiglie continuano a pagare bollette elevate. Con i Power Up abbiamo dimostrato che le famiglie possono aiutare la rete a utilizzare meglio questa energia, riducendo gli sprechi e venendo premiate per farlo: ora servono regole che rendano tutto questo possibile anche in Italia”.

All’incontro pubblico alla COP31 era presente anche Francesco Corvaro, inviato speciale per il Cambiamento Climatico del Governo italiano che ha sottolineato come “il progetto pilota che sarà sviluppato con Agrigento è un ottimo esempio di buone pratiche che dovrebbe essere assunto anche da altri comuni”.

Agrigento si avvia a diventare il primo laboratorio urbano del programma GTI 100% RES Islands, con l’obiettivo di costruire le condizioni perché cittadini, condomini e imprese possano produrre e utilizzare energia rinnovabile in maniera economicamente sostenibile. È anche un primo passo verso Agrigento come destinazione per il turismo sostenibile: visitatori consapevoli che cercano soluzioni rispettose della natura, dei cittadini e della comunità.