Salute e sanità

Rischio salmonella, Ministero della Salute richiama lotto di pomodorino

Il prodotto proviene da un'azienda di Ragusa; alcuni mesi fa altro lotto di un'azienda di Gela era stato ritirato

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Il ministero della Salute ha richiamato, per “possibile presenza di salmonella”, un lotto di pomodorino datterino prodotto da un’azienda della zona di Vittoria (Ragusa) ma commercializzato da una società ortofrutticola di Niscemi (Caltanissetta). Il prodotto è venduto in confezioni da 500 grammi. Tra le avvertenze è riportato di “non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita”. Alcuni mesi fa, un lotto di pomodorino di un’azienda di Gela (Caltanissetta) era stato ritirato dal mercato proprio per la presenza di salmonella facendo scattare diversi approfondimenti investigativi da parte di procure del nord Italia, dove il prodotto veniva commercializzato, in seguito a casi di malore, anche tra gli alunni di scuole con relative mense.

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