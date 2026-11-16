Licata, terreni agricoli irrigati con acqua pubblica: scattano i controlli
L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, punta a fare luce su possibili irregolarità e a individuare eventuali prelievi illeciti di acqua.
Sopralluoghi dei Carabinieri lungo la condotta idrica che attraversa la Strada Statale 115, nel tratto compreso tra Licata e Palma di Montechiaro. I militari dell’Arma sono entrati in azione nel corso della mattinata per verificare la presenza di eventuali allacci abusivi alla rete di distribuzione dell’acqua.
Nel corso delle operazioni si sarebbe reso necessario anche l’intervento di un mezzo escavatore, utilizzato all’interno di un appezzamento di terreno coltivato a serre, per consentire gli accertamenti lungo la condotta.
L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, punta a fare luce su possibili irregolarità e a individuare eventuali prelievi illeciti di acqua. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è che interi ettari di terreni agricoli vengano coltivati utilizzando risorse idriche sottratte abusivamente alla rete pubblica.