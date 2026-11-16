Cede marciapiede e gru si ribalta: due operai incastrati nel mezzo

Incidente sul lavoro a Lentini, in provincia di Siracusa: due operai sono rimasti incastrati nel cestello di un’autogru, che si è ribaltata dopo un cedimento del marciapiede, e poi liberati dai vigili del fuoco. Immediato il trasporto in ambulanza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania con l’elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri di Lentini.