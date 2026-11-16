Hotspot Lampedusa, Usb: “cinquanta lavoratori a rischio”

“Cinquanta lavoratori a rischio all’hotspot di Lampedusa”. A lanciare l’allarme è l’Usb rispetto al futuro di dipendenti con contratti a tempo determinato. “Nonostante la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta urgente di un tavolo nazionale, i vertici della Croce rossa italiana continuano a sottrarsi a ogni confronto – dice una nota del sindacato -. Un atteggiamento inaccettabile che lascia nell’incertezza 50 lavoratrici e lavoratori dipendenti impiegati presso il punto di crisi (Hotspot) di Lampedusa, i cui contratti a tempo determinato, già reiterati oltre i 36 mesi, scadranno il prossimo 31 dicembre 2026”. L’Usb ricorda che la convenzione per la gestione dell’hotspot affidata a Cri “risulta prorogata fino al 31 dicembre 2027, confermando il carattere strutturale del servizio”, tuttavia “l’associazione scarica sul personale – dice la nota – il peso della mancata programmazione”. Le attività di prima assistenza, supporto socio-sanitario e tutela dei soggetti vulnerabili garantite ogni giorno a Lampedusa “costituiscono un servizio pubblico essenziale e non possono reggersi sulla precarizzazione infinita – ancora la nota – di chi opera in prima linea”. Usb Lavoro privato ha inoltrato alla prefettura di Agrigento la richiesta urgente di attivazione della ‘procedura di raffreddamento e conciliazione’, ai sensi della legge 146 del 1990, ponendo tre richieste “precise e non negoziabili”: continuità occupazionale per tutti i 50 lavoratori dell’hotspot di Lampedusa, “scongiurando interruzioni dei rapporti di lavoro alla scadenza del 31 dicembre 2026”; avvio di percorsi di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale già in forza, “in coerenza con la durata pluriennale della gestione del centro”; “trasparenza sugli assetti organizzativi, sul fabbisogno reale di organico e sulle risorse economiche stanziate” per l’hotspot. “Questa vertenza rappresenta un primo passaggio per aprire un fronte istituzionale che coinvolga l’intera gestione del personale Cri – conclude l’Usb -. Qualora la Croce rossa italiana non dovesse presentarsi al tavolo prefettizio o il tentativo di conciliazione avesse esito negativo, Usb procederà alla proclamazione dello sciopero nel pieno rispetto delle garanzie sui servizi minimi essenziali”.