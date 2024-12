Enti ed istituzioni a confronto ad Agrigento sui temi del diritto alla salute e inclusione

Una vasta gamma di azioni orientate a dare sostegno e supporto alle fasce più fragili della popolazione attraverso l’attivazione di servizi sociosanitari specifici e la creazione di uffici dedicati a gestirne i processi. Se ne parlerà venerdì mattina, 20 dicembre, alle ore 10.00 presso la sala Zeus del palacongressi di Agrigento, nel corso dell’incontro interistituzionale dal titolo “Diritto alla salute e politiche di inclusione” organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

“Si tratta – commenta il direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci – di un modo per riempire concretamente di senso e contenuto gli auguri, troppo spesso formali o sterili, che ci scambiamo durante il periodo natalizio. L’Azienda è infatti impegnata nell’offrire servizi nuovi alla collettività della provincia per guardare, in maniera strutturata ed efficace, ai bisogni delle fasce sociali più bisognose”. Nel dettaglio, saranno presentati gli interventi appartenenti quattro grandi aree tematiche che troveranno attenzioni specifiche, in termini di azioni e servizi, in seno ad altrettanti ambiti di lavoro che comporranno un’unica Unità Operativa Complessa ASP denominata, appunto, “Politiche di inclusione”.

Le aree riguardano l’“assistenza alla povertà”, con interventi realizzati nell’ambito del PNES ossia del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, “Salute senza frontiere”, con la gamma di azioni previste in favore dei migranti, “Parità di genere”, per la garanzia di pari opportunità fra tutti, e “Disabilità e inclusione” con il potenziamento degli interventi previsti dalle leggi nazionali 328 e 104. Le quattro aree comportano un approccio interistituzionale ed è per questo motivo che i contenuti saranno illustrati da professionisti appartenenti a diversi enti ed associazioni.

Dopo i saluti iniziali del vicario generale dell’Arcidiocesi di Agrigento, don Giuseppe Cumbo, e del sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, interverranno infatti il procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, per un focus sul tema e, a seguire, Gabriele Barbaro, viceprefetto di Agrigento, Peppino Fabio Segreto, direttore INPS di Agrigento, Salvatore Castellano, direttore SIAV ASP, Valerio Landri, direttore Caritas Agrigento, Leonardo Giordano, direttore del DSM ASP, Giorgio Patti, dirigente sociologo ASP, e Angela Rancatore, vicepresidente dell’Associazione VitAutismo. Al termine si condurrà anche una discussione sul tema “scuola e salute”, condotta dal dirigente dell’Ufficio scolastico di Agrigento, Maria Buffa, che prevede la presentazione di un concorso di idee, finanziato grazie al supporto di Confindustria e orientato a disegnare la “sanità del futuro”, riservato agli studenti agrigentini.