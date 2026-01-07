Epifania di gioia al reparto di Pediatria di Agrigento: AVIS e Vigili del Fuoco insieme per i piccoli pazienti

Nel giorno dell’Epifania, simbolo di dono e di luce portata dai Re Magi, l’AVIS – Associazione Donatori di Sangue, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, ha dedicato un’iniziativa speciale ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”. Un gesto di vicinanza pensato per portare sorrisi e speranza ai bambini impegnati in un percorso di cura.

Grazie all’autoscala dei Vigili del Fuoco, i doni sono giunti in reparto in modo suggestivo, suscitando sorpresa e allegria tra i bambini, le famiglie e il personale sanitario. Le melodie natalizie hanno accompagnato la consegna, creando per alcune ore un’atmosfera di festa e condivisione.

Oltre ai regali, è stato soprattutto il valore della solidarietà a fare la differenza: una dimostrazione concreta di come il “dono” che l’AVIS promuove ogni giorno non sia solo materiale, ma fatto di tempo, impegno e vicinanza alla comunità.

“L’iniziativa ha rafforzato il legame tra chi dona e chi vive momenti difficili, rendendo tangibile la forza di una collaborazione capace di portare conforto e calore umano. Ancora una volta, l’unione tra istituzioni, associazioni e volontari ha dimostrato che è possibile accendere una luce di speranza anche nei luoghi dove la sofferenza è più presente”; si legge nella nota di Avis.