Esseneto, dopo 80 anni arrivano i fari: lo stadio di Agrigento si accende

Dopo circa 80 anni di attesa, lo stadio Esseneto si accende. Quello dell’impianto di illuminazione non è più un progetto o un sogno nel cassetto, ma una realtà.

Nel tardo pomeriggio di oggi i commissari della Lega Nazionale Dilettanti hanno effettuato le verifiche sul terreno di gioco in vista dell’omologazione dell’impianto. E al momento dell’accensione dei fari, il colpo d’occhio è stato di quelli destinati a rimanere impressi. Il terreno di gioco e gli spalti sono stati illuminati a giorno, restituendo allo storico impianto agrigentino un volto completamente nuovo. Una novità attesa da generazioni di sportivi e che apre adesso nuove possibilità per il calcio cittadino.

La realizzazione dell’impianto è stata resa possibile anche grazie all’impegno dell’ex assessore allo Sport Gerlando Piparo, che ha seguito l’iter per arrivare a un risultato inseguito per decenni. Adesso l’Esseneto dispone di un impianto di illuminazione all’altezza della sua storia. Manca soltanto una cosa: una grande festa per inaugurarla.

L’unica nota stonata è stata la mancata comunicazione alla stampa di un evento di tale importanza storica, quasi fosse stato ridotto a una festa privata per pochi eletti. Un momento atteso da generazioni di agrigentini avrebbe meritato ben altra condivisione e la presenza della stampa, chiamata a raccontare una pagina importante della storia dello sport cittadino.

E chissà che, per l’inaugurazione, ad Agrigento non possa arrivare anche il Palermo…