Cambiamento climatico, a New York il sindaco Sodano incontra il presidente francese Macron

Per la prima volta Agrigento entra da protagonista in un summit internazionale, insieme a capi di Stato, rappresentanti delle istituzioni e amministratori provenienti da tutto il mondo, al 4th Climate Mobility Summit di New York e, in particolare, al tavolo dedicato alle città costiere sull’attuazione della Dichiarazione ONU sull’innalzamento del livello del mare.

“Quando i più importanti leader globali e gli amministratori locali si incontrano, significa che il pianeta sta andando nella direzione giusta, perché le grandi sfide devono unire i territori e richiamare ciascuno alle proprie responsabilità”; dichiara il primo cittadino Michele Sodano recatosi a New York, a sue spese, senza oneri per il Comune, per parlare di cambiamento climatico. Tra gli incontri di queste ore, quello con il Presidente francese Emmanuel Macron. “Un momento che porterò con me e che racconta, meglio di tante parole, l’importanza del progetto al quale Agrigento oggi prende parte”, dichiara il sindaco Sodano. “La nostra Agrigento è presente. Sull’erosione costiera, sull’innalzamento del livello del mare e sugli effetti del cambiamento climatico noi, come i recenti avvenimenti che hanno investito la nostra terra ci impongono, non resteremo a guardare. Dobbiamo essere parte attiva del confronto, affinché i luoghi dove siamo nati possano essere al centro dell’azione globale”.

Nella rappresentanza italiana dei sindaci, anche il Sindaco di Venezia Simone Venturini. “Due città profondamente legate al mare, sottolinea il sindaco Sodano, chiamate oggi a portare la propria esperienza e le proprie esigenze in questo confronto internazionale. È un passaggio importante per la nostra città. Vi terrò aggiornati sugli incontri e sulle opportunità per Agrigento”, ha concluso.